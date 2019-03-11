Эсминец ВМС США «Грейвли» покинул акваторию Балтийского моря
В настоящий момент эсминец проходит датские проливы в сопровождении немецкого танкера и польского фрегата.
© Фото: Official U.S. Navy, flickr
Эскадренный миноносец ВМС США «Грейвли» покинул акваторию Балтийского моря. В настоящее время судно пересекает Датские проливы, сообщает командование ВМС Североатлантического альянса в Twitter.
«Флагманский корабль ВМС США "Грейвли" приближается к мосту Большой Бельт, пересекая Датские проливы», - говорится в сообщении.
Вместе с эсминцем движутся немецкий танкер FGS Spessart и польский фрегат «Генерал Казимир Пулавский».
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море 26 февраля и сразу был взят под наблюдение силами Балтийского флота РФ. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.