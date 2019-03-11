На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик
На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик.
© Фото: Adek Berry Pool, Globallookpress
На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик.
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На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик
На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик.
© Фото: Adek Berry Pool, Globallookpress
На месте крушения Boeing 737 в Эфиопии нашли черный ящик.
В ДPУГИХ CMИ
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