В Кремле переадресовали Минтрансу вопрос об эксплуатации Boeing в РФ после инцидента в Эфиопии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал заявление на тему недавнего крушения лайнера Boeing 737 в Эфиопии, когда жертвами стали множество человек, среди которых были в том числе и россияне. Он сказал, что на вопрос, будет ли продолжать использование данной модели самолета Россия, ответит Министерство транспорта РФ.

«Что касается вопросов технологических, связанных с продолжением или непродолжением эксплуатации такого типа воздушных судов, то это, конечно, прерогатива Минтранса», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что администрация президента не имеет никакого отношения к решению подобного рода вопросов.

Решение отказаться от использования лайнеров Boeing 737 было принято с целью обезопасить пассажиров и экипажи от потенциальных аварий. Ранее от эксплуатации данной модели самолетов уже отказались в Китае; временный запрет на полеты данной модели ввели и «Эфиопские авиалинии», непосредственно которым и принадлежал потерпевший крушение рейс.

Напомним, рейс из Аддис-Абебы в Найроби пропал с радаров вскоре после вылета. Пилот успел сообщить о неполадках и запросил разрешение вернуться, но посадить машину не смог. Погибли 157 человек, находившихся на борту.