Заслуженный пилот РФ объяснил, что могло послужить причиной катастрофы Boeing 737 в Эфиопии

Причиной крушения пассажирского Boeing 737 в Эфиопии, жертвами которого стали 157 человек, могла послужить неисправность в системе управления.

Официальные причины катастрофы еще предстоит выяснить. Однако специалисты уже проводят параллели с другой аварией точно такого же лайнера несколько месяцев назад. Речь идет о модели 737 МАХ 8.

В октябре прошлого года борт индонезийской компании упал в Яванское море вскоре после вылета.

Тогда в корпорации Boeing сообщили, что ошибочные данные в системе контроля за полетом на самолетах этой модификации могут увести машину в крутое пике.

«Здесь аналогия просматривается очень четкая. Там 13 минут полета, здесь 10 минут полета, там в наборе высоты, здесь в наборе высоты он шел с углом. Для всех летчиков, конструкторов это уже сигнал посмотреть: что же с управлением этого самолета? Почему летчик, понимая, что самолет не управляется, не может отключить автоматику?» - сетует заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Компания Ethiopian Airlines, которой принадлежал разбившийся лайнер, уже приостановила использование этой модели самолета.

От ее эксплуатации после катастрофы также отказались крупный британский перевозчик и все китайские авиакомпании.

Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби лайнер пропал с радаров через несколько минут после взлета. На борту упавшего самолета были граждане из трех десятков стран. В том числе и трое россиян.

Это молодая семейная пара Екатерина и Александр Поляковы. Они летели на отдых из Москвы. А также Сергей Вяликов, инструктор-парашютист из Твери.