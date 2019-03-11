В Кремле не будут отвечать на письмо сына погибшей в Эймсбери женщины

В Кремле не считают обязательным отвечать на письмо сына погибшей в Эймсбери женщины. Посол РФ в Великобритании позицию Москвы уже разъяснил.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее российское посольство в Великобритании обнародовало письмо Эвана Хоупа, отправленное в адрес президента России Владимира Путина. Документ опубликовали в официальном аккаунте Twitter дипломатической миссии.

Эван Хоуп является сыном Дон Стерджесс - женщины, которая умерла якобы от боевого газа, найденного в парфюмерном флаконе. Британская сторона немедленно обвинила в этом Россию, традиционно не предъявив никаких доказательств. Москва аргументированно и последовательно опровергла все обвинения.

В письме Хоуп просит российского лидера Владимира Путина допросить Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по официальной версии Скотленд-Ярда, причастны к использованию боевого газа.