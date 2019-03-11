Шойгу заявил об успешных испытаниях свыше 300 образцов нового российского вооружения в Сирии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что свыше 300 образцов нового российского вооружения с успехом прошли испытания на работоспособность во время операций в Сирии.

В общей сложности, по данным главы оборонного ведомства, Россией было апробировано 316 образцов современного вооружения. Об этом Шойгу сообщил на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

Также министр сообщил, что за период с 2012 по 2018 год на вооружение в России были приняты более 200 баллистических ракет. Среди них - 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и 108 баллистических ракет подводных лодок.