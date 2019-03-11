В США сообщили о множестве ахиллесовых пят в своем супероружии

Военный эксперт Девид Очманек предупредил командование Вооруженными силами США, что в случае военного конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты ждет поражение. Об этом сказано в материале National Interest.

По мнению эксперта, для того чтобы залатать дыры в оборонной промышленности, США потребуется тратить на развитие своего ОПК примерно 24 миллиарда долларов в год.

«В нашем (американском - прим. ред.) супероружии слишком много ахиллесовых пят», - прокомментировал проблему Очманек в рамках круглого стола, который проходил в Вашингтоне.

По словам эксперта, американские базы уязвимы для атак ракет дальнего радиуса действия. То же самое можно сказать и о кораблях, находящихся в открытом море. Их системы ПРО не способны отслеживать пуски российских и китайских ракет.

Бывший заместитель министра обороны США Роберт Ворк отметил, что военная машина перегружена уязвимыми объектами. И это сводит на нет все усилия по созданию самолетов-невидимок.

«Множество F-35 будут просто уничтожены на земле», - отметил Ворк.

Итогом круглого стола в Вашингтоне стало заключение о том, что конгресс должен выделить еще как минимум 24 миллиарда на укрепление обороноспособности страны. Однако не факт, что такая сумма сейчас приемлема для США.