ВВС Индии заявили об уничтожении четвертого пакистанского беспилотника

Пилоты индийских ВВС отчитались о четвертом по счету сбитом беспилотном летательном аппарате, который был запущен с территории Пакистана.

Об этом сообщает телеканал NDTV. Инцидент произошел в небе над индийским штатом Раджастан на севере страны.

«Мы получили информацию о том, что какой-то предмет упал через крышу здания. Мы проинформировали армию и пограничные силы безопасности. О каких-либо травмах не сообщалось», - заявил в эфире телеканала старший офицер полиции Шри-Ганганагара Исмаил Хан.

Ранее стало известно о сбитых пакистанских беспилотниках в районе городов Биканер и Ганганагар 4 и 9 марта. Телеканал сообщает о похожем инциденте в округе Кач в штате Гуджарат 26 февраля.

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом обострились 14 февраля, после теракта, который унес жизни 45 индийских военнослужащих.

Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы, укрывающиеся на территории Пакистана.

После того как индийские ВВС нанесли удары по их лагерю, пакистанская сторона обстреляла позиции индийской армии в спорном регионе Кашмир.

Москва призвала стороны к сдержанности и предложила свои услуги в качестве посредника при урегулировании спорных вопросов.