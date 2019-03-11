ГосТВ Сирии сообщило о более чем 50 жертвах авиаудара коалиции США по деревне Багуз

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по территории деревни Эль-Багуз в Сирии. Сведения об этом сообщает государственное телевидение страны.

«Авиация коалиции совершила новое преступление, нанеся авиаудар по палаточному лагерю в Багузе на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами стали более 50 человек, большинство из них - женщины и дети», - передает телеканал Ikhbariya.

СМИ Сирии ранее сообщали о жертвах среди мирного населения, которые возникли в результате операций США против террористических формирований. Власти призвали ООН принять соответствующие меры по обеспечению безопасности жителей республики, на что представители Соединенных Штатов отвечали заявлениями о соответствии применяемых их стороной боеприпасов международным нормам.