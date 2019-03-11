Мать забытого в Краснодаре воспитанника детского сада прокомментировала инцидент

Мать ребенка, которого воспитательница частного детского сада в Краснодаре забыла на прогулке, прокомментировала инцидент. Оживленная дискуссия развернулась под видеороликом, который пользователи разместили в Instagram.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как молодая воспитательница ждет у входных дверей с группой детей, один из которых на время отошел в сторону.

Когда дверь открывается, девушка заводит малышей внутрь, а про оставшегося на пороге забывает.

Одни родители потребовали сурово наказать беспечного воспитателя. Другие оправдали девушку, сетуя на ее непростую работу и сильную загруженность.

«Я была в курсе ситуации с самого утра. Мы ходим в этот детский сад уже более полугода, никаких претензий ни к воспитателям, ни к руководству садика у меня нет» - написала мать ребенка в одном из комментариев под видеороликом.

Инцидент произошел в частном дошкольном учреждении «12 месяцев».

Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному очевидцу, которая благополучно вернула малыша в стены образовательного учреждения.