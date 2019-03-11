Момент взрыва на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе попал на видео

В Хабаровском крае загорелся завод по переработке нефти. Возгорание произошло в понедельник, 11 марта, в 5 часов утра по московскому времени.

В социальных сетях появились кадры момента взрыва горящего строения. На них отчетливо видно, как полыхающее здание в один миг озаряется огромной вспышкой нового пламени. Детонация произошла неожиданно и порядком напугала невольных свидетелей, снимавших завод в тот момент.

Напомним, сообщение о происшествии поступило в МЧС по Хабаровскому краю утром понедельника. После получения сигнала на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В тушении огня было задействовано свыше 70 человек личного состава.