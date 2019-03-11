Подруга погибшего при крушении Boeing 737 россиянина рассказала, что он собирался прыгать с парашютом в Африке

Международные авиакомпании приостанавливают использование лайнеров Boeing 737 после недавней катастрофы такого Boeing в Эфиопии. Одной из подобных компаний стал крупный британский перевозчик.

Жертвами аварии стали семейная пара Поляковых из Москвы и житель Твери Сергей Вяликов, который был инструктором-парашютистом. Его коллега рассказала «Звезде», зачем он отправился в Кению.

«В Африке есть дропзона (место для выполнения прыжков с парашютом - прим. ред.) на берегу, и там можно было набраться опыта. Сергея интересовало вообще все, что касается спорта, он хотел быть профессионалом», - сказала напарница спортсмена.

Решение отказаться от использования лайнеров Boeing 737 было принято с целью обезопасить пассажиров и экипажи от потенциальных аварий. Ранее от эксплуатации данной модели самолетов уже отказались в Китае; временный запрет на ее полеты ввели и «Эфиопские авиалинии», непосредственно которым и принадлежал потерпевший крушение рейс.

Напомним, рейс из Аддис-Абебы в Найроби пропал с радаров вскоре после вылета. Пилот успел сообщить о неполадках и запросил разрешение вернуться, но посадить машину не смог. Погибли 157 человек, находившихся на борту.