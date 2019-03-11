Российские банкиры оценили инициативу Visa об увеличении лимита бесконтактной оплаты

В российских банках прокомментировали инициативу Международной платежной системы Visa об увеличении покупок без введения пин-кода. Теперь лимит бесконтактной оплаты покупок составит три тысячи рублей, а не одну, как было раньше.

Новые правила вступят в силу с середины апреля, а сейчас Visa рассылает уведомления российским банкам - участникам программы.

В большинстве кредитных учреждений нововведение одобряют и поддерживают.

«На мой взгляд, движение в сторону такой суммы объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка. Основной риск при проведении бесконтактных операций без ввода пин-кода ложится на эмитента. Но мы не расцениваем его как серьезный фактор, так, в банках существуют сильные антифродовые движки, которые отсекают и моментально блокируют мошеннические операции», - заявил «Звезде» вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Получение уведомления подтвердили также в «Альфа-Банке» и «ФК Открытие». А вот в Сбербанке инициативу Международной платежной системы Visa комментировать отказались.