В Австрии прогнозируют отсутствие проблем с «Северным потоком - 2» из-за директивы Евросоюза

Глава австрийского концерна OMV сделал заявление касательно строительства проекта «Северный поток - 2». По словам Райнера Зеле, Газовая директива Евросоюза не должна повлиять на сроки реализации.

Он отметил, что в данный момент происходит оценка всех возможных вариантов развития событий, но говорить о конкретных действиях можно будет только после публикации финального текста директивы. При этом глава OMV не сомневается в успехе строительства газопровода.

«На настоящий момент оценки таковы, что мы закончим проект по графику. Мы получили разрешения на строительство, и там, где мы их получили, мы строим», - заявил Зеле.

Международный проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Планируется, что «Северный поток - 2» пройдет рядом с действующим сейчас «Северным потоком» через зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее премьер-министр Баварии призвал Запад поддержать «Северный поток - 2». Политик подчеркнул, что является сторонником трансатлантического сотрудничества, однако считает, что поддерживать хорошие отношения с Россией жизненно необходимо.