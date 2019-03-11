Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии. Это супруги Александр и Екатерина Поляковы. В Африку молодые люди поехали на отдых, ранее сообщил «Звезде» отец погибшего в телефонном интервью.

За несколько минут до трагедии Екатерина Полякова успела опубликовать последние фотографии с борта лайнера Ethiopian Airlines.

«Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников - супругов Екатерины и Александра Поляковых. Они были совсем молоды, вместе учились, а в последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в Группу "Сбербанк"», - говорится в сообщении Сбербанка.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился утром в воскресенье спустя шесть минут после взлета в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Пилот пытался посадить самолет, сообщив на землю о технических неисправностях, однако не успел этого сделать.

В салоне самолета находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Все они погибли.

Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты все своих Boeing 737 МАХ 8 до выяснения всех причины катастрофы.

Помимо семьи Поляковых, на борту злополучного самолета находился еще один россиянин, Сергей Вяликов, и граждане 33 государств, в том числе сотрудники ООН.