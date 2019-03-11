СМИ узнали о планах Visa повысить предельную сумму покупок без пин-кода

Предельная сумма покупок без введения пин-кода будет повышена с середины апреля. Такое решение приняли в международной платежной системе Visa, сообщает РБК.

Сейчас пользователи пластиковых карт могут приобретать товары стоимостью до одной тысячи рублей без введения пин-кода. Отмечается, что упрощение процедуры покупки коснется оплаты до трех тысяч рублей.

Соответствующее письмо Visa направила всем банкам - участникам системы.

Многие кредитные организации уже подтвердили получение уведомлений.