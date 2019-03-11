СМИ узнали о планах Visa повысить предельную сумму покупок без пин-кода
Упрощение процедуры покупки коснется приобретений на сумму до трех тысяч рублей.
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Предельная сумма покупок без введения пин-кода будет повышена с середины апреля. Такое решение приняли в международной платежной системе Visa, сообщает РБК.
Сейчас пользователи пластиковых карт могут приобретать товары стоимостью до одной тысячи рублей без введения пин-кода. Отмечается, что упрощение процедуры покупки коснется оплаты до трех тысяч рублей.
Соответствующее письмо Visa направила всем банкам - участникам системы.
Многие кредитные организации уже подтвердили получение уведомлений.