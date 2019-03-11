В Красноярске вынужденно сел Boeing 767, следовавший из Сургута в Таиланд
Борт авиакомпании «Икар» приземлился в связи с технической неисправностью.
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Самолет Boeing 767, который следовал рейсом из Сургута в Таиланд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска.
Борт авиакомпании «Икар» приземлился в связи с технической неисправностью. Решение об экстренной посадке принял командир экипажа. Она прошла в штатном режиме в 05:20 утра по местному времени.
«Пострадавших нет. Все улетят в 3 часа по красноярскому времени», - заявили «Звезде» в авиакомпании.
За пассажирами рейса, ожидающими в здании аэровокзала, уже вылетел резервный борт «Икара».