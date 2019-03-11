Российская певица Юлия Началова опровергла новость о своей госпитализации, ранее появившуюся в СМИ.

В диалоге со «Звездой» артистка заявила, что слухи о тяжелом состоянии ее здоровья и обострении подагры не соответствуют действительности. Более того, она отметила, что вообще не находится в данный момент в России.

«Успокойтесь. Я вообще в Риме», - заявила Началова.

Напомним, в понедельник, 11 марта, в ряде отечественных средств массовой информации распространилась неподтвержденная информация о госпитализации певицы из-за поднявшегося уровня сахара в крови. Сообщалось, что врачи якобы боролись за ее здоровье, но официального обоснования информации нигде предоставлено не было.