В Латвии автоугонщик наехал на крышу другого автомобиля и не смог сбежать: видео

В столице Латвии произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Один автомобиль оказался на крыше другого в результате погони со стрельбой.

Латвийские правоохранители преследовали преступника, угнавшего белый BMW X6. Он пытался скрыться от них, но заехал в пробку, которая стала для камнем преткновения. Потеряв последнюю возможность сбежать от правосудия, злоумышленник в панике сдал назад и в прямом смысле наехал на вставшую за ним легковушку.

После этого он тут же выскочил из автомобиля, но скрыться не успел - полицейские практически сразу же заковали его в наручники. На кадрах опубликованного в Сети ролика виден весь путь от погони до задержания, проделанный угонщиком и полицейскими. О судьбе автомобилей и владельца пострадавшей машины, на которую был совершен наезд, не сообщается.