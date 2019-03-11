«Мать все скрывала»: соседи рассказали о московской семье, в которой издевались над пятилетней девочкой

В Москве задержали женщину, пятилетняя дочь которой долгое время была заперта в квартире и чуть не умерла от истощения.

Сейчас ребенок находится в больнице, угрозы для его жизни нет. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

О том, что девочка брошена, в полицию сообщили соседи.

«Ребенок плакал, рычал, бился в дверь и дергал за ее ручку», - рассказала соседка Ольга Лагутина.

Обеспокоенные соседи несколько раз пытались выяснить причины такого поведения ребенка, однако его мать от разговора уходила, предпочитая не общаться с окружающими.

«Мать все скрывала. Ее постоянно спрашивали, где ребенок. Она отвечала по-разному. То он у тети, то у знакомой», - вспоминает еще одна соседка, Любовь Сержантова.

Когда в квартире вскрыли дверь, увидели жуткую картину: повсюду - горы мусора. И среди всего этого - голодная раздетая девочка, у которой в шею вросла резинка для волос.

Служба уполномоченного по правам ребенка выясняет, почему о страшной истории стало известно только сейчас.

Есть вопросы к работе участкового и органов опеки.