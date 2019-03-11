В Амстердаме пройдет заседание по делу о скифском золоте

В апелляционном суде Амстердама в понедельник, 11 марта, пройдут слушания по делу о так называемом скифском золоте - коллекции экспонатов, на которые предъявляют свои права крымские музеи и украинские власти.

В ходе заседания стороны огласят собственные позиции, и судом будет принято решение в чью-либо пользу. На данный момент дата его оглашения неизвестна. Судьи обладают правом отложить оглашение на шесть недель неопределенное количество раз. Об этом сообщает ТАСС.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама уже вынес решение в пользу украинской стороны, аргументируя его Конвенцией ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия. Представители музеев Крыма решили опротестовать это, основываясь на принципах международного межмузейного обмена.

Ранее российский министр культуры Владимир Мединский заявил о невозможности продолжения межмузейных отношений с Голландией, в случае если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.