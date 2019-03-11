Отец погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии россиянина рассказал, зачем его сын отправился в Африку

Отец погибшего в результате авиакатастрофы в Эфиопии россиянина Александра Полякова рассказал «Звезде» о своих попытках узнать подробности произошедшего.

Сейчас мужчина ждет заявлений от дипломатического ведомства РФ, в которое он накануне обратился.

По его словам, погибший сын активно занимался туризмом и должен был вернуться из поездки в Африку через девять дней.

«Я пока ничего не знаю. Нам еще никто не звонил. Сидим и ждем. Я сам давно уже определился и вышел на посольство, но оно пока тоже молчит», - рассказал Сергей Поляков.

10 марта спустя шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе пилот Boeing 737 Ethiopian Airlines запросил срочную посадку, сославшись на технические неполадки.

Однако приземлиться лайнер, направлявшийся в столицу Кении Найроби, не успел.

В результате катастрофы погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди жертв были граждане 33 государств, включая россиян: Александра и Екатерину Поляковых, а также Сергея Вяликова.