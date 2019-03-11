Полиция оцепила ТЦ «Москва» на юго-востоке столицы

Сотрудники полиции проводят обыски на территории ТЦ «Москва» в столичном районе Люблино. С самого утра вход на оптовый рынок закрыт, а его периметр оцеплен.

По громкоговорителю собравшимся у входа в ТЦ сообщают о проведении оперативно-профилактических мероприятий, соответствующая запись опубликована на YouTube.

Точные причины проведения следственных действий пока не названы. Сообщается, что внутри торговых помещений проводятся обыски и досмотр граждан, находящихся на территории торгового центра.

По неподтвержденной пока информации, одной из причин могут стать многочисленные нарушения в работе ТЦ «Москва», которые выявили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС РФ, наркоконтроля и Федеральной миграционной службы.

