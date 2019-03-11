Язык до Таллина доведет: в преддверии «Тотального диктанта» начался автопробег из России в Прибалтику

Во Владивостоке стартовал автопробег в преддверии «Тотального диктанта». Организаторы акции проедут через всю Россию в Прибалтику.

Им предстоит преодолеть более 10 тысяч километров и посетить 27 городов. По пути следования участники пробега проведут лекции и встречи с филологами и писателями. Завершат они свое путешествие в Таллине.

Более чем в 70 странах напишут «Тотальный диктант» в 2019 году. Ровно 15 лет назад прошла первая подобная акция, которая еще не была такой масштабной. Но на этот раз для желающих проверить свои знания подготовлено 4 текста - для трех временных зон Евразии и также один раз для Америки.

Между тем Национальная гвардия США собирается приобрести аудиопрограммы для изучения русского языка. Помимо полного курса российской словесности, американцы также планируют ознакомиться с французским и испанским языками.