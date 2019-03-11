Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 после катастрофы
Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 МАХ 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли авиационные власти Китая, которые ввели временный запрет на эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних направлениях.
Соответствующее решение было принято после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 154 человека.
«В целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая полеты этих авиалайнеров приостанавливаются», - цитирует ТАСС заявление Управления гражданской авиации.
Ограничение на полеты лайнеров данного типа будет отменено, но только после соответствующего заключения компетентных органов, добавили в ведомстве.
Авиакатастрофа в Эфиопии произошла в воскресенье, 10 марта. Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.
На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших числятся представители 35 стран, в том числе трое россиян.
Точные причины крушения пока не установлены.