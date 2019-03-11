На Камчатке Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра над уровнем моря.

Данные, полученные спутниками, позволяют увидеть, что распространившийся от этого шлейф достигает в длину 65 километров и залегает по направлению к юго-востоку от вулкана.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, возможны и дальнейшие выбросы пепла на высоту до шести километров, которые вполне могут повлиять на полеты авиации. Вулкану присвоен «оранжевый» уровень авиационной опасности.

Между тем ранее также на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около пяти километров. В настоящий момент шлейф дыма распространился на 70 километров к юго-востоку от вулкана.