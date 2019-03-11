У православных верующих начался Великий пост

Сегодня у православных начинается Великий пост - самый строгий и долгий из всех. Сорок восемь дней до Пасхи, которая в этом году поздняя - 28 апреля.

Верующим предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы. По субботам и воскресеньям допускаются послабления.

Однако в Русской православной церкви подчеркивают, что пост - это не диета. Главное - очищение души.

Согласно церковной традиции Великий пост установлен в память об испытаниях Иисуса Христа, который 40 дней голодал, живя в пустыне.

В соответствии с канонами сегодня патриарх совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя и всю неделю будет проводить особые великопостные литургии в разных соборах Москвы.