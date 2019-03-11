Синоптики рассказали о потеплении до 20 градусов на этой неделе

На этой неделе в некоторые российские регионы придет лето, по крайней мере климатическое. В Краснодарском крае и Республике Адыгея воздух прогреется до 20 градусов тепла. Такая температура уже сегодня в Сочи и Майкопе.

Наступление весны в столичном регионе пока откладывается. И хотя погоду на этой неделе будут определять теплые атлантические циклоны, возможны морозы до -10 градусов. Такая температура установится в центральный областях страны 13 и 14 марта.

В Москве сегодня снег с дождем. Днем до +4. Во вторник погода особо не изменится. На протяжении недели дневные температуры не упадут ниже 10 градусов. К выходным ожидается устойчивый плюс до 4 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Тем не менее в большинстве областей Центральной России будет теплее климатической нормы. Исключение составят Мурманская и Архангельская области, где ожидается снег.

В Калининградской области местами небольшие осадки и ветер с порывами до 13-17 метров в секунду. Температура воздуха в самом западном регионе России поднимется до +6 градусов.

Ленинградская, Псковская и Новгородская области сегодня окажутся в центре циклона, который принесет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +4 градусов, однако потом температура начнет падать, и к середине недели морозы до -17 напомнят о себе.

На северо-западе Карелии и вовсе ожидается до -22 градусов.

На Урале столбики термометров не превысят отметку в 7 градусов тепла на этой неделе. Почти ежедневно там будут идти снег с дождем. Водителей призывают к осторожности, на дорогах гололедица. В регионе не выше +7.

В Сибири тоже мокрый снег и до +8 градусов. Такая температура установится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

Похожая ситуация в городах Приморья.

Самая низкая температура зафиксирована в Якутии. Там трескучие морозы до -43 градусов.