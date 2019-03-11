В МЧС сообщили об отсутствии угрозы для жителей домов рядом с горящим нефтезаводом в Комсомольске-на-Амуре

В Хабаровском крае загорелся завод по переработке нефти. В пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю «Звезде» рассказали о происшествии.

«На территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. Незамедлительно на место выдвинулись пожарные подразделения и пожарные расчеты Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона», - сообщили в ведомстве.

В МЧС заявили, что в тушении пожара задействовано свыше 70 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что огонь не угрожает находящимся неподалеку жилым домам, угрозы для местных жителей также нет.

Напомним, возгорание произошло в понедельник, 11 марта. Сообщение о происшествии поступило в МЧС по Хабаровскому краю в 5 утра по московскому времени.