Суд Малайзии оправдал подозреваемую в убийстве Ким Чен Нама

Суд Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи в причастности к убийству Ким Чен Нама. При этом судья оговорился, что Аисьи не считается «оправданной», поскольку у суда нет опровержений ее вины.

Сити Аисьи оказалась под арестом после того, как 13 февраля 2017 года она набросилась на мужчину в аэропорту Куала-Лумпура.

По версии следствия, Аисьи вместе с еще одной женщиной, гражданской Вьетнама, Доан Тхи Хыонг, намазали лицо пострадавшего жидкостью, которая оказалась нервно-паралитическим веществом VX.

Мужчина скоропостижно скончался. Позже его опознали, как брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости.

На суде девушки уверяли, что участвовали в розыгрыше и ни на кого не покушались. Официальный Пхеньян решительно отверг свою причастность к смерти Ким Чен Нама, предположив, что все произошедшее является провокацией южнокорейских спецслужб.

Погибшего брата Ким Чен Ына долгое время считали его возможным приемником, несмотря на то, что он был бизнесменом и никогда не занимался политикой.