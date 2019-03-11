В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Хабаровском крае загорелся Комсомольский нефтеперерабатывающий завод.

Возгорание произошло в понедельник, 11 марта. Огонь вспыхнул на территории предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Сообщение о пожаре поступило в МЧС по Хабаровскому краю в 5 утра по московскому времени.

В ликвидации возгорания задействовано около 50 человек личного состава и 14 единиц техники. Площадь пожара и данные о пострадавших уточняются.