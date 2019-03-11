Названы самые подходящие для российских дорог автомобили

В России составили рейтинг автомобилей, наиболее всего подходящих для передвижения по российским дорогам.

Вопреки устоявшемуся мнению, для передвижения по территории РФ вовсе необязательно использовать внедорожники, не говоря уже о классе кроссоверов, которые фактически не обладают особыми проходимыми качествами, хотя и позиционируются как таковые. Одни из самых больших возможных представителей личного траноспорта, пикапы, в целом мало используются россиянами.

По данным портала iReactor, наиболее оптимальны для автопутешествий по России обычные седаны и хэтчбеки, так как если дорога проезжая, без особенно серьезных выбоин, проехать на таких автомобилях по ней не составит проблем.

Ранее также были названы самые популярные марки автомобилей в России. По состоянию на первое января 2019 года зарегистрировано 43,5 миллионов легковых машин. Наиболее распространены в автопарке страны машины отечественной марки Lada.