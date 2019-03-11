В Мексике вооруженные бандиты похитили пассажиров автобуса

В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса. В штате Тамаулипас участниками инцидента стали почти два десятка людей.

Транспорт направлялся из города Тампико в Рейносу. На пути его следования дорогу ему перекрыли два других автобуса, тем самым вынудив совершить остановку. Вошедшие в салон неопознанные вооруженные люди заставили выйти 19 пассажиров, после чего увезли их в неизвестном направлении. Об этом сообщает портал Excelsior.

Водитель автобуса незамедлительно связался с руководством, но предпринять какие-либо меры сразу же не удалось. Правоохранительные органы Мексики инициировали расследование. Точной информации о произошедшем нет, обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в мексиканском штате Чьяпас произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на шоссе между городами Сояло и Икстапа, где перевернулся и слетел в овраг грузовик с людьми.