Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на пять километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около пяти километров. В настоящий момент шлейф дыма распространился на 70 километров к юго-востоку от вулкана.

Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкану уже присвоили «оранжевый» уровень авиационной опасности. Это означает, что полеты вблизи «огнедышащей» горы опасны для гражданской авиации.

Специалисты опасаются, что в ближайшее время Шивелуч может выбросить очередной столб пепла и дыма на высоту от четырех до шести километров. Туристам рекомендовано отказаться от поездок к подножию вулкана.

«В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Кроме того, при приближении к исполину есть вероятность попасть в пеплопад», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю на официальном сайте ведомства.

Шивелуч – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен на расстоянии 45 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района.