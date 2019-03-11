Крупнейший зерноперерабатывающий комплекс в Сирии возобновил свою работу. С тех пор, как сирийская армия выбила отсюда последних террористов, предприятие стремительно развивается. Сейчас на заводе готовятся открыть новые цеха и нужны рабочие руки. Руководство планирует принять беженцев из лагеря Рукбан. До него от завода чуть больше ста километров.

«Этот зерноперерабатывающий комплекс был построен с помощью иранских специалистов. Он уже запущен и сейчас на нем работают иранские и сирийские инженеры. Ежедневная пропускная способность - 300 тысяч тонн зерна. В течение полугода мы планируем расширить производство. Построим новые цеха и у нас появятся вакансии - нужны будут инженеры и простые рабочие. Мы готовы принять беженцев», - сказал Хусам, инженер.

Помочь беженцам найти работу готовы и другие предприятия, например завод по производству безалкогольных напитков из местного натурального сырья.

Сейчас на юге арабской республики, в плену у подконтрольных США боевиков, около 50 тысяч человек. Вмешаться в ситуацию с лагерем Рукбан Минобороны России призвало ООН. Представители центра по примирению встретились в Дамаске с верховным комиссаром организации по делам беженцев Филиппо Гранди и передали ему все свидетельства нарушений прав человека в лагере Рукбане.