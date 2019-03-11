Компания Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Презентация нового самолета Boeing-777, которая была назначена на 13 марта, была отменена по причине авиакатастрофы в Эфиопии. Соответствующее решение приняла компания Boeing.

«Boeing глубоко опечален аварией рейса Ethiopian Airlines N 302, наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов», - отмечается в сообщении.

В компании также отметили, что новый самолет будет представлен миру «в ближайшем будущем», уточняет Reuters.

В воскресенье, 10 марта, самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушения вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту воздушного судна находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших числятся представители из 35 стран, включая трех россиян.

Ранее стало известно, что пилот разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8 перед крушением сообщал диспетчеру о неполадках и запрашивал экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом рассказал глава авиакомпании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.