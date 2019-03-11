В Германии рассказали об «опасной игре» Европы с Россией

Европа отвернулась от России несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой и выражал готовность обсуждать членство в НАТО. С таким заявлением выступил Хорст Тельчик, бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

Он добавил, что в то время Путин был озабочен вопросами общеевропейской политики и безопасности, но Европа сама отказалась сотрудничать с российской стороной, отмечает Der Spiegel.

По мнению Тельчика, на Западе в целом «любят возмущаться и грозить пальцем». Он также раскритиковал позицию западных стран по внутриукраинскому конфликту, отметив, что нужно было не только думать о включении Украины в ЕС и НАТО, но и позаботиться об отношениях с РФ.

«Можно было обсудить возможность создания общеевропейской зоны свободной торговли, но Брюссель ничего не предпринял», - заявил он.

Тельчик подчеркнул, что Европе следует выстраивать отношения с Россией конструктивные отношения. Политик отметил, что в настоящее время действия НАТО лишь ухудшают ситуацию, когда проводят учения, разведывательные полеты и стремятся продвинуться к российским границам.

«Это чертовски опасная игра. При этом Основополагающий акт Россия-НАТО, а также соглашение между Россией и ЕС предоставляют нам массу возможностей - но мы ничего не предпринимаем», - заключил он.

Ранее депутат бундестага Юрген Триттин в своей статье для Frankfurter Rundschau подчеркнул, что безопасное будущее Европы возможно только с Россией, поэтому ЕС должен наладить отношения с Москвой, отказавшись от американских ракет на своей территории.