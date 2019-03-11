В Раде назвали места возможные места побега Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко в случае поражения на президентских выборах может сбежать из страны в Испанию или Молдавию. С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

На видео, опубликованном на YouTube, политик отметил, что если Порошенко проиграет выборы президента страны, то новые власти, равно как и сами украинцы, якобы захотят наказать его. Поэтому, добавил Лещенко, украинскому лидеру логичнее всего будет уехать из страны.

«Порошенко заслуживает наказания, потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом», - заявил Лещенко.

При этом парламентарий аргументировал выбор стран, куда может сбежать Порошенко - в частности, по мнению Лещенко, в Испании у украинского лидера есть недвижимость, а в Молдавии проживает его «бизнес-партнер, олигарх Владимир Плахотнюк».

Ранее Порошенко заподозрили в подготовке побега из Украины. Бывший министр экономики Украины и глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что украинский президент старается продлить военные действия и затянуть ситуацию к личной выгоде, чтобы иметь возможность подготовить своей побег из страны.