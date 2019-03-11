Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации, которая сложилась после выхода британской стороны из состава Евросоюза (Brexit). Соответствующее заявление опубликовала газета The Daily Telegraph.

Издание не исключает, что в настоящее время в правительстве «есть только два министра, которые все еще поддерживают ее».

Члены правительства Великобритании выступают за уход Мэй в отставку, причем не позднее июля. Таким образом новый лидер Консервативной партии мог бы провести следующий этап переговоров по Brexit в случае, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения о сотрудничества с Брюсселем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической. По ее словам, действиями, которые предпринимает Тереза Мэй, недовольны как граждане страны, так и международное сообщество.