Россия стала одной из крупнейших стран-экспортеров вооружения

В понедельник, 11 марта, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, согласно которому основными экспортерами в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 с 2018 год стали Россия и США.

Также в рейтинге стран-экспортеров оказались Китай, Франция и Германия.

«Мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии - пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России - 57%», - говорится в документе.

При этом в докладе отмечается, что основной рост поставок зафиксирован на Ближнем Востоке. Например, крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Что касается России, то она поставила основные вооружения в 48 стран за последние пять лет.

Ранее российские и немецкие дипломаты обсудили проблемы, связанные с контролем нераспространения вооружения во время российско-германской группы по вопросам политики безопасности.