Названа неожиданная опасность подключения к Wi-Fi

Исследователи из университета в бельгийском городе Левен обнаружили уязвимость в сетях Wi-Fi, к которой могут прибегнуть практически все хакеры.

Как уточняет «Политэксперт», в настоящее время многие устройства, имеющий встроенный доступ к беспроводным сетям, могут находиться под угрозой.

В частности, речь идет о Wireless Protected Access 2 (WPA-2). Согласно сообщению, благодаря данной технологии роутер оказывается недоступным для кибератак. Однако исследователи убеждены, что устройства, снабженные системой WPA-2, на самом деле подвержены взлому.

Ученые отмечают, что для кибератаки хакеры могут использовать программу Key Reinstallation Attacks (KRACK). Исследователи не исключают, что под угрозой могут находиться все устройства, имеющие возможность выхода в Интернет.

Специалисты убеждены, что проблема заключается в самой WPA-2, поскольку подключение к защищенной сети проходит в четыре этапа, и именно данный процесс делает данную технологию уязвимой.

Ранее хакер из LimitedResults обнаружил необычную уязвимость умных лампочек, благодаря которой можно узнать необходимые данные для подключения к Wi-Fi. При этом информацию ему удалось извлечь менее чем за час.