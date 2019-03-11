Депутат Верховной рады Эдуард Леонов рассказал о том, что Украина якобы стала «заложником Кремля» в 1945 году. А причиной тому он назвал «разницу часовых поясов».

Леонов подчеркнул, что всего один час отделяет всемирный день почитания памяти жертв Второй мировой от «русского мира», к которому политик не относит Украину.

«Вопрос 9 мая - это вопрос одного часа, потому что когда в 1945 году в Берлине было 23:00 8 мая, в Москве уже было 01:00 9 мая. Один час превратил всех нас в "заложников Кремля"», - сообщил он в интервью NewsOne.

Вместе с тем он добавил, что в то время, как весь мир празднует окончание Второй мировой войны 8 мая, Украина якобы «привязана» к России из-за разницы в часовых поясах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия Украины заключается в том, что на протяжении более чем 20 лет независимости страны в ней не нашлось ни одного политика, который бы действовал в интересах народа.