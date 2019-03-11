В МИД Франции подтвердили гибель девяти граждан при крушении Boeing в Эфиопии

В министерстве иностранных дел Франции подтвердили гибель девятерых граждан страны в результате авиакатастрофы Boeing 737 в Эфиопии. Соответствующие данные приводятся в заявлении французского внешнеполитического ведомства. Ранее в МИД Франции сообщали о восьмерых погибших.

«К настоящему часу подтверждена гибель девяти пассажиров с французским гражданством», - уточняется в заявлении.

Вместе с тем в МИД Франции отметили, что кризисный центр внешнеполитического ведомства в настоящее время находится в контакте с семьями погибших.

«Мы выражаем наши самые искренние соболезнования родственникам погибших», - говорится в сообщении.

В списке погибших, опубликованном авиакомпанией в социальной сети Twitter, числятся только семь граждан Франции. Не исключается, что некоторые погибшие могли иметь несколько гражданств.

Одиннадцатое марта объявлено днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.