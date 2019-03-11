Мэй выразила соболезнования в связи с крушением Boeing в Эфиопии

Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила соболезнования родным и близким погибших в результате авиакрушения самолета компании Ethiopian Airlines.

Она подчеркнула, что была глубоко огорчена известием «об ужасающей гибели людей в результате крушения самолета в Эфиопии».

«В это тяжелое время мои мысли с семьями и близкими находившихся на борту британских граждан и всех тех, кого коснулся этот трагический инцидент», - написала она в своем Twitter.

Утром в воскресенье, 10 марта, Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Воздушное судно направлялось в Найроби. Спустя шесть минут после взлета самолет потерпел крушение.

Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, включая восемь членов экипажа. Среди погибших - граждане из 35 стран, включая троих россиян.

Ранее сообщалось, что власти Эфиопии объявили 11 марта днем национального траура. Таким образом в стране почтят память погибших при крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.