ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
За неделю разведку у границ России вели 17 иностранных летательных аппаратов.
© Фото: Минобороны РФ
Экипажи дежурных сил противовоздушной обороны за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных разведчиков у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Всего у границ нашей страны за этот период разведку вели 17 летательных аппаратов.
В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Ранее Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.