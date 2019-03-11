ВКС РФ трижды за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

Экипажи дежурных сил противовоздушной обороны за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных разведчиков у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Всего у границ нашей страны за этот период разведку вели 17 летательных аппаратов.

В военном ведомстве подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям ВКС РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27.