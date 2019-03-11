Нетрезвый украинец открыл стрельбу с балкона в Харькове

В Московском районе города Харькова на Украине неизвестный устроил стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. По данным пресс-службы местной полиции, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.

«Установлено, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры», - говорится в сообщении.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.