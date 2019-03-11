Нетрезвый украинец открыл стрельбу с балкона в Харькове
В результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители установили, что злоумышленник совершил несколько выстрелов из стартового пистолета.
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В Московском районе города Харькова на Украине неизвестный устроил стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. По данным пресс-службы местной полиции, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уточняется, что в результате инцидента пострадавших нет.
«Установлено, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько выстрелов из стартового пистолета с балкона своей квартиры», - говорится в сообщении.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.