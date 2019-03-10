Участницы фестиваля «Спортбьюти» прибыли в Российский университет спецназа

В Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова прибыли конкурсантки со всей страны для подготовки к международному спортивному фестивалю «Спортбьюти-2019». Среди них чемпионка Азии по грэпплингу и ММА, лейтенант МВД Барчинай Узгенбаева, чемпионка по джиу-джитсу из Казахстана Асель Адамова, чемпионка по ножевому бою из Санкт-Петербурга Вероника Мороз. Соревнования состоятся 6 апреля в Крыму.

Делегацию в аэропорту Грозного встретил помощник главы Чечни и куратор РУС Даниил Мартынов. Он провел для гостей экскурсию по университету.

«Сегодня к нам приехали конкурсантки международного спортивного фестиваля "Спортбьюти". Все эти девушки - профессиональные спортсменки, которые достигли очень серьезных результатов. Для любого спортсмена для достижения результата нужна инфраструктура, нужны профессиональные площадки. Здесь все условия для спортсменов, потому что мы созданы для спортсменов в том числе. И все наши локации, насколько вы знаете, профессиональны и имеют международный статус», - поделился Мартынов.

Несмотря на то, что объекты РУС еще строятся, на территории центра уже регулярно проходит обучение различных подразделений российских войск, спасателей, спортсменов. Девушки посетили завод по производству багги «Чаборз», расположенный на территории РУС и приняли участие в тест-драйве военных вездеходов Чаборз М-3. Испытания проходили в лесистой местности. Мартынов отметил, что на предприятие собирается выпускать как спортивные автомобили, так и машины для туристов.

В рамках подготовки к проведению соревнований с девушками были проведены занятия по практической стрельбе. Упражнения отрабатывались в стрелковых галереях на территории университета. Занятия провела инструктор Российского университета спецназа, чемпионка Казахстана по практической стрельбе Анна Янц, которая является сертифицированным инструктором по стрельбе, спортивным судьей и вице-президентом корпуса судей IPSC. Стоит отметить, что в ближайшие месяцы здесь планируется открыт самый крупный в Европе стрелковый комплекс. Также гостям показали, как проходят занятия в рамках парашютной подготовки в аэродинамической трубе, которая является самой высокой в Европе.

Российский университет спецназа строится на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. В университете можно будет пройти обучение по таким направлениям, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов.