Глава МИД Австрии поделилась впечатлением о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась подробностями своей первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне», - сообщила она в интервью газете «Коммерсантъ».
Кнайсль при этом призналась, что не рассчитывала на такой общественный резонанс в связи с приездом Путина на ее свадьбу.
«В тот момент, когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик (в СМИ – прим. ред.). Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник», - отметила глава МИД Австрии.
Ранее Кнайсль рассказала о своей свадьбе и добавила, что она прошла прекрасно. По ее словам, Австрия смогла показать всему миру, как в стране празднуют такие торжества и продемонстрировать красивые ландшафты.