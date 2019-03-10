Глава МИД Австрии поделилась впечатлением о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась подробностями своей первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша в Любляне», - сообщила она в интервью газете «Коммерсантъ».

Кнайсль при этом призналась, что не рассчитывала на такой общественный резонанс в связи с приездом Путина на ее свадьбу.

«В тот момент, когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик (в СМИ – прим. ред.). Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник», - отметила глава МИД Австрии.

Ранее Кнайсль рассказала о своей свадьбе и добавила, что она прошла прекрасно. По ее словам, Австрия смогла показать всему миру, как в стране празднуют такие торжества и продемонстрировать красивые ландшафты.