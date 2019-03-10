Американский сенатор увидел причину отключения электричества в Венесуэле в несуществующей «немецкой плотине»
Американский сенатор Марко Рубио назвал причину отключения электричества в Венесуэле. По его словам, это произошло из-за взрыва на несуществующей «немецкой плотине» (German Dam).
Однако позднее конгрессмена проинформировали, что Герман Дам на самом деле – это имя журналиста, который сообщил об инциденте.
«Сегодня очередной взрыв трансформатора на немецкой плотине (German Dam) в штате Боливар спровоцировал массовые отключения электроэнергии», - написал Рубио в своем Twitter.
Вместе с тем он подчеркнул, что в результате ЧП «больные пациенты погибли, а метро Каракаса перестало работать».
Позднее журналист Герман Дам сам отметил, что в Боливаре действительно «взорвался главный трансформатор взорвался».
«Однако это произошло не на плотине, тем более не на немецкой. Меня зовут Герман Дам, я один из журналистов, опубликовавших эту информацию», - уточнил он в ответ.
В Венесуэле энергетический коллапс случился из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури». В свою очередь, национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии.
Масштабный блэкаут, который затронул практически всю территорию Венесуэлы, был вызван кибератакой. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес в ходе телевизионного выступления.