Стратегический беспилотник ВВС США провел 11-часовой полет у западных границ РФ

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B провел разведку вблизи западных границ России. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, сегодня дальний беспилотник в течение около пяти с половиной часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, куда ранее был поставлен новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400.

Затем, перелетев через Латвию в воздушное пространство Эстонии, американский летательный аппарат четыре с половиной часа выполнял задание у западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

Также сообщается, что полет осуществлялся на высоте 15 800 метров.