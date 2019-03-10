Стратегический беспилотник ВВС США провел 11-часовой полет у западных границ РФ
Полет проходил на высоте почти 16 километров вблизи границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.
© Фото: US Air Force flickr
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B провел разведку вблизи западных границ России. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, сегодня дальний беспилотник в течение около пяти с половиной часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, куда ранее был поставлен новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400.
Затем, перелетев через Латвию в воздушное пространство Эстонии, американский летательный аппарат четыре с половиной часа выполнял задание у западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива.
Также сообщается, что полет осуществлялся на высоте 15 800 метров.